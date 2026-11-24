Cod galben de ninsori și vânt puternic în România. Ce zone sunt afectate de vremea rea
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis noi avertizări de vreme rea pentru marți, 24 noiembrie. Mai multe zone din România se află sub Cod galben de ninsori viscolite și intensificări ale vântului, iar la munte rafalele pot ajunge la 90 km/h.
Atenționările sunt valabile până la ora 20:00 și vizează în special Carpații Meridionali, local Carpații Orientali, precum și regiuni din Oltenia, Muntenia, Transilvania și Moldova.
Ninsori viscolite în Carpații Meridionali și Orientali
Potrivit meteorologilor, marți, între orele 10:00 și 20:00, este în vigoare un Cod galben de ninsori viscolite în Carpații Meridionali și, local, în Carpații Orientali.
În aceste regiuni va ninge slab, însă vântul va avea intensificări importante, cu viteze de 60-90 km/h. Rafalele vor viscoli ninsoarea și pot reduce vizibilitatea, în special în zonele montane.
Meteorologii atrag atenția că intensificările vântului vor continua local și în noaptea de marți spre miercuri, în Carpații Meridionali și Orientali.
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni
O a doua atenționare Cod galben este valabilă marți, în intervalul 10:00-20:00, pentru zone din vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei, sudul și estul Transilvaniei, precum și vestul Moldovei.
În aceste regiuni, vântul va sufla cu viteze de 50-70 km/h, putând crea probleme în trafic și în desfășurarea activităților în aer liber.
Vremea rămâne rece, iar la munte continuă viscolul
Avertizările de marți vin după un episod de vreme severă care a afectat mai multe regiuni ale țării. Precipitațiile au fost mixte în numeroase zone, iar la munte și în nordul Moldovei au predominat ninsorile.
În unele regiuni, ploile s-au transformat în lapoviță și ninsoare, iar temperaturile au coborât sub valorile obișnuite pentru această perioadă.
La altitudini mari, condițiile meteorologice pot deveni dificile din cauza rafalelor puternice și a ninsorilor viscolite.
Recomandări pentru populație
În contextul avertizărilor meteorologice, este recomandat ca șoferii să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de drum și să evite deplasările neesențiale în zonele montane afectate de viscol.
De asemenea, populația este sfătuită să evite zonele cu copaci sau elemente de construcție care pot fi afectate de vântul puternic și să urmărească actualizările transmise de Administrația Națională de Meteorologie.
ANM poate actualiza avertizările în funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice.