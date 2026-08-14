Ilie Bolojan: Creşterea capacităţilor de stocare în domeniul energetic, importantă, pe termen lung

„În această perioadă am luat măsuri ca două scheme pentru a susţine stocarea să intre în accesare”, a declarat Ilie Bolojan într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.
Prim-ministrul interimar Ilie Bolojan a declarat, vineri, 14 august, că este importantă creșterea capacităţilor de stocare în domeniul energetic, pe termen lung, atât prin investiţii în producţia de energie electrică fotovoltaică şi eoliană, cât şi prin hidrocentrale.
„Unul din lucrurile greşite pe care le-am făcut în aceşti ani este că n-am luat măsuri, atât prin reglementări, dar mai ales prin cofinanţări, prin politici de susţinere a creşterii capacităţilor de stocare din România,
ministerele care au avut linii de finanţare - Ministerul Energiei, prin Fondul de modernizare, Ministerul Mediului, prin Administraţia Fondului pentru Mediu, sau Ministerul Proiectelor Europene - susţinând în general producţia pe fotovoltaice sau pe eolian, dar neinsistând pe stocare. Avem deci un deficit de stocare”
Două scheme de sprijin pentru susținerea stocării. Primele rezultate, vizibile din 2027
„În această perioadă am luat măsuri ca două scheme pentru a susţine stocarea să intre în accesare”, a declarat Ilie Bolojan într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.
Acesta a detaliat cele două scheme de sprijin, subliniind că începând cu anul 2027 ar urma să se vadă şi primele rezultate.
„E vorba de schema pe care Ministerul Mediului o va definitiva săptămâna viitoare, prin AFM. Sunt la dispoziţie 80 de milioane de euro pentru a susţine stocarea.
De asemenea, schema pe care am semnat-o la sfârşitul lunii trecute - şi în această dimineaţă am aprobat ghidul de finanţare, iar proiectele se vor putea depune prin Fondul de modernizare, aici având o sumă dublă la dispoziţie faţă de Ministerul Mediului, în aşa fel încât să se finanţeze exclusiv capacităţile de stocare.
E adevărat că doar din 2027 încolo vom vedea rezultate, pentru că depunerea de proiecte, evaluarea şi implementarea lor nu se vor putea face de pe o zi pe alta”, a explicat Ilie Bolojan.
Investiții pentru stocare, la nivelul hidrocentralelor
El a menţionat şi investiţiile care urmează să fie realizate pe partea de stocare la nivelul hidrocentralelor, potrivit Agerpres.
„De asemenea, discuţia pe care am avut-o în primăvară, legat de necesitatea de a creşte investiţiile companiilor de stat, se dovedeşte corectă. Şi solicitarea pe care Ministerul Energiei, în calitate de acţionar principal la Hidroelectrica, a făcut-o, ca în planul de investiţii, în următorii ani de zile, să figureze hibridizarea hidrocentralelor din România.
Adică montarea de capacităţi de stocare, pentru că au deja avizul de racordare aprobat, au capacităţi mai mari decât produc, pot să o facă imediat. Şi faptul că această decizie a fost aprobată de Adunarea Generală a Acţionarilor garantează că managementul Hidroelectrica o va pune în practică în 2027 şi 2028 şi vom avea 1.500 de megavaţi de stocare, pe care dacă i-am avea astăzi, i-am putea folosi în orele de seară”, a evidenţiat Ilie Bolojan.
Nu în ultimul rând, el a punctat că „urgentarea avizării şi punerii în funcţiune a tuturor instalaţiilor de stocare care sunt într-o fază avansată de realizare trebuie să rămână o prioritate, aşa cum a fost şi în această perioadă, în aşa fel încât tot ce se poate termina cât mai repede posibil să intre în funcţiune, să nu stea luni de zile în avizare între Transelectrica sau ceilalţi furnizori şi ANRE”.