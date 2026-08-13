Radiografia consumului de energie în UE. Malta, cea mai mare creștere, Luxemburg și Belgia, la polul opus. Unde se află România

Publicat 13 aug. 2026, 12:41 Sursă Realitatea.Net

La capitolul creștere, Malta ocupă prima poziție în UE, cu un salt masiv al consumului casnic de energie de peste 65% în 2024 față de 2015. România se situează în prima jumătate a clasamentului european, înregistrând o creștere a consumului casnic de electricitate de aproximativ 15% în 2024 comparativ cu anul 2015. Țara noastră se află la un nivel similar cu Polonia, Ungaria și Slovacia.

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