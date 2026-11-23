Publicat 23 nov. 2026, 09:58 Sursă realitatea.net

Industria de mediu din România a generat 97,5 miliarde lei în 2024. Exporturile au depășit 31 miliarde lei, iar contribuția la PIB a fost de 2,7%.

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