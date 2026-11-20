Fostul ministru al Finanțelor, Adrian Câciu, a anunțat joi seară, în exclusivitate la „Culisele Statului Paralel”, că românii care câștigă salariul minim ar putea beneficia de impozit zero pe venit, ceea ce le-ar aduce aproximativ 180-190 de lei în plus lunar. Potrivit acestuia, Ministerul Muncii analizează mai multe variante de reducere a impozitării salariilor.
Adrian Câciu: ”Românii ar putea câștiga 180 de lei în plus lunar”
Cam de acolo plecăm, e destul de avansată analiza făcută la Ministerul Muncii. (...) Impozit zero înseamnă dacă nu mă înșel 180 de lei în plus la fiecare om sau pe lună. 180, 190. Contribuția de sănătate, contribuția de pensii se plătește. Și acel 10%, acela nu se mai plătește la salariul minim
a declarat fostul ministru al Muncii.
Social-democratul a subliniat că există mai multe variante în analiza Ministerului Muncii, inclusiv reducerea impozitului de la 10% la 8% pentru salariile de până la 6.000 de lei.
Există mai multe variante în analiza de la Ministerul Muncii. O variantă, dacă vreți regresivă pentru veniturile sau salariile până la 6.000 lei, deci nu e vorba numai de salariul minim.Regresiv scade impozitul. De la 10% la 8. Dacă iei de la zero, de la minimul în sus este progresiv, dar noi abordăm regresiv la moment pe principiu cum era înainte sau cum este încă în vigoare partea cu deducerile
a conchis Adrian Caciu.