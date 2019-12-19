Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, mai multe măsuri privind drepturile salariale pentru personalul MAI, aplicabile de la 1 ianuarie 2020, anunţă Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, mai multe măsuri privind drepturile salariale pentru personalul MAI, aplicabile de la 1 ianuarie 2020, anunţă Ministerul Afacerilor Interne (MAI).
Astfel, se va acorda în continuare majorarea de 75% pentru activitatea din zilele nelucrătoare şi se va acorda spor pentru condiţii grele de muncă şi toxicitate, adică 25% din salariul minim brut pe ţară, pentru aproximativ 110.000 de angajaţi ai MAI.
Potrivit MAI, în urma demersurilor ministrului Afacerilor Interne, Ion Marcel Vela, în şedinţa de Guvern de miercuri au fost aprobate o serie de măsuri fiscal-bugetare pentru personalul MAI, aplicabile de la 1 ianuarie 2020.
Astfel, pentru perioada 2020-2021, se va acorda în continuare majorarea de 75% la solda de funcţie/ salariul de funcţie/ salariul de bază pentru activitatea desfăşurată în zilele de repaus săptămânal şi de sărbători legale, precum şi în celelalte zile în care nu se lucrează, potrivit legii.
"Începând cu 1 ianuarie 2020, se va acorda sporul pentru condiţii grele de muncă şi toxicitate în procent de 25% din salariul minim brut pe ţară, corespunzător timpului lucrat la locurile de muncă respective. Măsura vizează pentru acest drept o adăugare, în medie, între 200 şi 400 de lei, valoare brută, pentru aproximativ 110.000 de angajaţi MAI", se arată într-un comunicat de presă transmis de MAI.
Totodată, în calitatea sa de senator, Ion Marcel Vela a depus un amendament cu privire la Legea Bugetului de Stat pe anul 2020 pentru acordarea pentru personalul MAI, începând de anul viitor, a cuantumului actualizat al compensaţiei băneşti/ alocaţiei valorice pentru drepturile de hrană în mod unitar cu toate celelalte instituţii publice din sistemul de apărare, ordin publică şi securitate naţională.