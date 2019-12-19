Scris de A L Publicat: 19 dec. 2019, 08:09

Guvernul a aprobat, în şedinţa de miercuri, mai multe măsuri privind drepturile salariale pentru personalul MAI, aplicabile de la 1 ianuarie 2020, anunţă Ministerul Afacerilor Interne (MAI).

Distribuie articolul