Metroul din Cluj-Napoca: Milioane de lei plătite constructorului, deși stadiul lucrărilor rămâne neclar

Publicat 19 sept. 2026, 08:16 Actualizat 19 sept. 2026, 08:21

Primăria Cluj-Napoca a plătit până acum aproape 162 de milioane de euro constructorului turc Gülermak pentru lucrările la metrou, ultimele facturi fiind achitate în luna mai, conform anunțurilor publice făcute de municipalitate. În 2026, administrația locală a efectuat plăți pentru toate cele trei componente ale proiectului: execuție, supervizare și exproprieri. Cu toate acestea, potrivit Actual de Cluj, stadiul real al lucrărilor la metroul clujean rămâne incert.

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