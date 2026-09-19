Metroul din Cluj-Napoca: Milioane de lei plătite constructorului, deși stadiul lucrărilor rămâne neclar

Primăria Cluj-Napoca a plătit până acum aproape 162 de milioane de euro constructorului turc Gülermak pentru lucrările la metrou, ultimele facturi fiind achitate în luna mai, conform anunțurilor publice făcute de municipalitate. În 2026, administrația locală a efectuat plăți pentru toate cele trei componente ale proiectului: execuție, supervizare și exproprieri. Cu toate acestea, potrivit Actual de Cluj, stadiul real al lucrărilor la metroul clujean rămâne incert.
Metroul din Cluj, plăți în continuare pentru proiect și supervizare
Deși lucrările vizibile de pe șantier nu au fost în prim-plan în ultimele luni, proiectul metroului din Cluj-Napoca a continuat să genereze plăți din partea municipalității. Constructorul Gülermak preciza la sfârșitul lunii august că activitatea din perioada anterioară s-a concentrat în special pe proiectare, coordonare tehnică și verificări geotehnice.
În paralel, Primăria Cluj-Napoca a continuat să achite facturi pentru serviciile de supervizare și pentru activitățile juridice legate de exproprierile necesare proiectului.
Peste 13 milioane de lei pentru supervizarea lucrărilor
Datele din registrul de plăți al Primăriei Cluj-Napoca indică plăți către SYSTRA și Structurall Consulting Napoca, cu mențiunea „servicii supervizare METROU CLUJ”.
O parte dintre plăți au fost efectuate în luna martie 2026 și au vizat facturi emise anterior. În 3 martie au fost achitate mai multe facturi către SYSTRA, dar și către Structurall Consulting Napoca.
Plățile au continuat și în luna mai. În 11 mai 2026 apar, printre altele, sume de 220.867,43 lei și 157.762,44 lei către SYSTRA, respectiv 141.259,73 lei și 34.899,46 lei către Structurall Consulting Napoca.
În 9 iunie au fost înregistrate noi plăți pentru serviciile de supervizare, atât către SYSTRA, pentru facturile 32–36, cât și către Structurall Consulting Napoca, pentru facturile 806–811.
În total, plățile identificate pentru serviciile de supervizare către cele două companii ajung la aproximativ 13,45 milioane de lei.
Peste un milion de lei pentru consultanța privind exproprierile
Și componenta juridică a proiectului de metrou a presupus plăți importante din partea municipalității. Primăria Cluj-Napoca a achitat sume către societatea civilă de avocați Teaha și Fuzesi pentru serviciile de consultanță privind exproprierile necesare realizării metroului.
Numai în perioada 3–6 martie 2026 au fost efectuate 20 de plăți către TEAHA și FUZESI, cu o valoare totală de 1.010.514,12 lei, potrivit datelor din registrul municipal.
Printre plățile efectuate pe 5 martie se numără 167.990,49 lei, 259.874,76 lei și 951.946,01 lei, precum și alte două sume de 17.634,35 lei și 99.928,03 lei. Au existat plăți și în zilele de 3 și 6 martie.
Sumele sunt aferente serviciilor de consultanță juridică pentru exproprierile incluse în proiectul metroului din Cluj-Napoca.
Lucrările vizibile, în plan secund
În timp ce Primăria continuă să efectueze plăți pentru diferitele componente ale proiectului, ritmul lucrărilor vizibile pe șantier rămâne un subiect urmărit în cazul metroului clujean.
Constructorul Gülermak a transmis la sfârșitul lunii august că, în ultimele două luni, activitatea s-a concentrat mai ales pe etapele de proiectare, coordonare tehnică și analiza condițiilor geotehnice, și mai puțin pe lucrările care pot fi observate direct în teren.
Astfel, proiectul continuă să presupună cheltuieli pentru execuție, supervizare și exproprieri, în timp ce stadiul efectiv al lucrărilor rămâne un punct de interes pentru administrația locală și pentru clujeni.