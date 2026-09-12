Pensiile din România, printre cele mai mici din UE. Bulgaria ne depășește

Publicat 12 sept. 2026, 13:48 Sursă Realitatea PLUS

Pensiile de la noi sunt printre cele mai mici din Uniunea Europeană! Pensia medie este mai mare la vecinii bulgari, iar multe dintre țările din regiune au indexat pensiile. Puterea de cumpărare a scăzut, iar țara noastră conduce și acum clasamentul scumpirilor.

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