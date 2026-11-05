Ministrul Fondurilor Europene: 3,4 miliarde de euro din PNRR riscă suspendarea

România riscă suspendarea a 3,4 miliarde de euro din PNRR pentru neîndeplinirea unor jaloane, potrivit ministrului Fondurilor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu.
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Alexandru-Mihai Ghigiu, a anunțat într-o conferință de presă că estimările interne ale ministerului indică o încasare de doar 3 miliarde de euro din cele 6,4 miliarde de euro solicitate prin ultimele două cereri de rambursare (5 și 6) din Programul Național de Redresare și Reziliență.
Din totalul alocat României de 20,1 miliarde de euro după renegocieri, statul a atras până acum 13,27 miliarde de euro. Diferența de 3,4 miliarde de euro ar urma să intre într-o zonă de suspendare dacă Comisia Europeană confirmă neîndeplinirea jaloanelor și a reformelor asociate.
Cererea de rambursare 5, în valoare de 2,08 miliarde de euro, include șase jaloane cu probleme dintr-un total de 75. Cererea 6, cea mai mare depusă de România până acum, valorează 4,35 miliarde de euro și conține 104 jaloane și ținte, dintre care 32 au risc de penalizare sau de neîncasare a sumelor aferente.
Probleme la AMEPIP
Ghigiu a identificat trei categorii principale de situații care generează aceste pierderi. Prima vizează reformele și jaloanele neîndeplinite. A doua categorie include investițiile finalizate, dar pentru care lipsesc documentele justificative necesare demonstrării îndeplinirii țintelor. A treia categorie se referă la calitatea datelor raportate.
Ministrul a acuzat Agenția de Management al Întreprinderilor Publice (AMEPIP) că a transmis Comisiei Europene date contradictorii și indicatori diferiți față de cei asumați inițial. El a menționat că, în cadrul Consiliilor de Administrație ale companiilor de utilități publice locale, agenția a raportat procente bazate pe Oficiul Registrului Comerțului, în timp ce Comisia se aștepta la date privind ocuparea reală și permanentă a locurilor.
Ministrul a precizat că personalul MIPE și al celorlalte ministere lucrează împreună cu partea tehnică a Comisiei Europene pentru clarificarea situației. Documente revizuite vor fi transmise instituției europene până pe 6 noiembrie, inclusiv.
Se așteaptă ca la data de 20 noiembrie Comisia Europeană să decidă care sunt jaloanele îndeplinite sau parțial îndeplinite și să comunice sumele aferente. România ar urma să încaseze aceste fonduri până la finalul anului 2026.
Pentru țintele neîndeplinite din cauza lipsei documentelor justificative, ministerul va continua demersurile în următoarele două luni de la comunicarea deciziei, cu scopul de a atrage o parte din sumele suspendate în primăvara anului 2027.
Ghigiu a adăugat că, împreună cu Ministerul Finanțelor, se vor identifica variante de finanțare pentru finalizarea proiectelor PNRR aflate într-un stadiu avansat, fie prin realocarea fondurilor pe alte instrumente europene, în limitele legii, fie din bugetul de stat.