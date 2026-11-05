Guvernul pregătește un nou pachet de măsuri pentru energie. Premierul Luca Niculescu cere ministrului Energiei un raport despre folosirea mai bună a resurselor României

Scris de Daniel Onescu Publicat: 5 nov. 2026, 14:09

Premierul Luca Niculescu a anunțat joi, la începutul ședinței de Guvern, că Executivul pregătește un nou pachet de măsuri pentru sectorul energetic. Niculescu i-a cerut ministrului Energiei un raport despre cum pot fi folosite mai bine resursele și capacitățile energetice ale României. Raportul va fi analizat împreună cu celelalte ministere implicate, iar pe baza lui vor fi stabilite măsurile care ar putea sprijini economia și investițiile.

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