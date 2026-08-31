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Economie· 1 min citire
Petrolul se scumpește cu peste 1% după escaladarea dintre SUA și Iran. Prețul a trecut de 89 de dolari
Preț petrol/Profimedia
Publicat31 aug. 2026, 08:54
SursăRealitatea.Net
Prețul petrolului a crescut cu peste 1% după noua escaladare militară dintre Statele Unite și Iran. Cotația Brent a ajuns la 89,18 dolari pe baril, în timp ce investitorii sunt preocupați de riscul ca tensiunile din jurul strâmtorii Ormuz să afecteze transporturile de energie.
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