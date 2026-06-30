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Economie· 1 min citire
Polițiștii clujeni avertizează asupra fraudelor prin ATM-uri de criptomonede
FOTO: Arhivă
Polițiștii din Cluj au desfășurat, în perioada 22–26 iunie, acțiuni operative și preventive pentru combaterea înșelăciunilor comise prin intermediul ATM-urilor de criptomonede amplasate în centre comerciale din Cluj-Napoca și Florești.
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