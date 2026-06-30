Economie· 1 min citire

Polițiștii clujeni avertizează asupra fraudelor prin ATM-uri de criptomonede

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea de Cluj
Scris de Realitatea de Cluj Publicat: 30 iun. 2026, 11:08

Polițiștii din Cluj au desfășurat, în perioada 22–26 iunie, acțiuni operative și preventive pentru combaterea înșelăciunilor comise prin intermediul ATM-urilor de criptomonede amplasate în centre comerciale din Cluj-Napoca și Florești.

În urma verificărilor, oamenii legii au identificat nouă persoane aflate în situații de risc și au prevenit prejudicii potențiale estimate la peste 400.000 de lei. Modul de operare al infractorilor presupune contactarea victimelor de către persoane necunoscute, care se dau drept reprezentanți ai unor instituții publice sau bancare.

Acestea le spun victimelor că pe numele lor ar fi fost contractate credite frauduloase și le conving să își „securizeze conturile” sau să își „protejeze fondurile”. Ulterior, victimele sunt îndrumate să transfere bani prin ATM-uri de criptomonede către conturi indicate de autori.

IPJ Cluj recomandă cetățenilor să nu dea curs solicitărilor de transfer de bani primite telefonic sau online și să verifice orice situație direct cu banca.

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