Prețurile producției industriale au crescut cu 12,7% în iunie 2026. Energia, cel mai mare avans

Publicat 4 aug. 2026, 10:59 Sursă realitatea.net

Prețurile producției industriale au crescut cu 12,7% în luna iunie 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut, pe total piață internă și externă, arată datele publicate marți de Institutul Național de Statistică (INS).

Distribuie articolul

Mai multe articole despre industriepreturicrestereINSenergietarife