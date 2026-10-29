Programul Rabla Auto 2026 se redeschide. Buget de 35,4 milioane de lei

Publicat 29 oct. 2026, 17:06 Sursă stiripesurse

Programul Rabla Auto 2026 va fi redeschis marți, 3 noiembrie, de la ora 10:00. Noua sesiune are un buget de 35,4 milioane de lei și este destinată persoanelor care nu au obținut finanțare anterior.

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