România alocă 16,6 miliarde de euro pentru apărare prin programul SAFE
Programul SAFE / Profimedia
România beneficiază de 16,6 miliarde de euro prin programul SAFE. Luca Niculescu anunță investiții în apărare, infrastructură strategică și industria militară.
România trebuie să își consolideze sistemul de apărare și să fie pregătită să răspundă tuturor provocărilor de securitate, în contextul tensiunilor din regiune, al incidentelor provocate de drone în apropierea și în spațiul aerian național, al riscurilor din Marea Neagră și al intensificării atacurilor cibernetice. Mesajul a fost transmis marți, 10 noiembrie, de premierul Luca Niculescu, în cadrul unei conferințe dedicate securității naționale.
Un rol important în consolidarea capacităților de apărare îl are programul european SAFE, prin intermediul căruia România beneficiază de finanțări în valoare totală de 16,6 miliarde de euro.
Potrivit premierului, investițiile trebuie să contribuie atât la modernizarea echipamentelor militare, cât și la dezvoltarea industriei naționale de apărare, transferul de tehnologie și crearea de noi locuri de muncă.
Cum vor fi distribuite cele 16,6 miliarde de euro prin programul SAFE
Din totalul fondurilor europene alocate României prin programul SAFE, 12,4 miliarde de euro sunt destinate dotării și modernizării structurilor din sistemul național de apărare.
Alte 4,2 miliarde de euro vor fi direcționate către proiecte de infrastructură cu dublă utilizare, care pot avea atât rol civil, cât și militar.
Printre investițiile de infrastructură menționate se află tronsoane importante ale Autostrăzii Moldovei, inclusiv sectoarele Pașcani-Ungheni și Pașcani-Siret.
Luca Niculescu a subliniat că finanțările pentru apărare nu trebuie să se rezume la achiziția de echipamente și tehnică militară. În opinia sa, aceste resurse trebuie să genereze beneficii pe termen lung pentru economia României.
Obiectivele vizează dezvoltarea capacităților industriale interne, atragerea transferului de tehnologie, stimularea inovării și crearea de noi oportunități de angajare.
România ar putea solicita noi fonduri europene prin SAFE
Autoritățile române analizează și posibilitatea accesării unei noi finanțări europene, în cadrul celui de-al doilea apel al programului SAFE, lansat de Comisia Europeană la sfârșitul lunii octombrie.
O eventuală solicitare suplimentară de fonduri va fi evaluată în perioada următoare, în funcție de situația bugetului de stat și de spațiul fiscal disponibil pentru anul viitor.
Premierul a precizat că România trebuie să valorifice toate instrumentele financiare puse la dispoziție de Uniunea Europeană pentru consolidarea apărării, nu doar programul SAFE.
Aceste mecanisme ar trebui coordonate astfel încât să susțină dezvoltarea unei industrii de apărare competitive și a unor capacități de producție amplasate pe teritoriul național.
Totodată, infrastructura strategică și unitățile de producție trebuie să beneficieze de protecție fizică și cibernetică, pentru a putea face față noilor riscuri de securitate.
România susține înființarea unui hub european de securitate la Marea Neagră
Un alt subiect abordat de Luca Niculescu a fost inițiativa Comisiei Europene privind crearea unui hub de securitate la Marea Neagră.
Proiectul urmărește consolidarea securității în regiune și dezvoltarea cooperării între statele riverane și partenerii europeni, într-un context marcat de riscuri pentru navigație și de tensiuni geopolitice.
Premierul a precizat că a discutat luni seară cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, despre modalitățile prin care România și statele vecine ar putea beneficia de sprijinul european pentru această inițiativă.
Potrivit acestuia, România trebuie să își consolideze contribuția la securitatea europeană și să participe activ la proiectele comune care vizează protejarea regiunii Mării Negre.
Declarațiile au fost făcute în cadrul conferinței „Bilanțul sectorului național de securitate în 2026 și prioritățile strategice pentru 2027”, organizată de Defense Romania.
Investițiile prin SAFE, dezvoltarea industriei naționale de apărare și consolidarea securității la Marea Neagră se numără printre direcțiile strategice prezentate pentru perioada următoare.
Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News