Economie· 2 min citire

Transelectrica: Marți, începând cu ora 11:00, o disfuncționalitate tehnică a generat valori eronate în ceea ce privește producția și consumul de electricitate

Transelectrica

Transelectrica

Scris deStoica Marian
Publicat12 aug. 2026, 07:52
Sursărealitatea.net

O disfuncționalitate tehnică a sistemului de publicare a datelor în timp real pe website-ul Transelectrica a generat marți, începând cu ora 11:00, date eronate în ceea ce privește producția, respectiv consumul de energie electrică afișat public, precizează reprezentanții companiei într-un comunicat.

'Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA informează că, în data de 11 august 2026, începând cu aproximativ ora 11:00, o disfuncționalitate tehnică a sistemului de publicare a datelor în timp real pe website-ul Companiei a generat valori eronate în ceea ce privește producția, respectiv consumul de energie electrică afișat public. Disfuncționalitatea a fost remediată începând cu ora 21.00, în ceea ce privește datele în timp real. De la ora 22:20 au fost republicate datele din perioada afectată în graficul 'Producție, consum și sold'', se menționează în comunicat.

Potrivit sursei citate, eroarea tehnică a afectat exclusiv afișarea datelor pe website-ul Transelectrica și nu a reflectat valorile reale de producție și de consum din Sistemul Electroenergetic Național în intervalul orar 11:00 - 21:00.

'Începând din acel moment (ora 11:00 n.r), valoarea producției afișate a rămas constantă, ceea ce a determinat, prin mecanismul automat de calcul al indicatorilor prezentați în grafic, afișarea unei valori de consum care nu corespunde consumului real. (...) Menționăm că odată cu remedierea situației a fost restabilită integral afișarea datelor corecte înregistrate în intervalul orar afectat pe website-ul Transelectrica', se precizează în comunicat.

Datele publicate pe site-ul companiei, la ora 19:25, indicau un consum de energie de peste 8.000 MW, iar producția se ridica la 5.873 MW. Importurile de energie totalizau 2.151 MW.

AGERPRES

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