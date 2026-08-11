AEP: Partidele politice au primit, în luna august, subvenţii de peste 15,4 milioane de lei

Publicat 11 aug. 2026, 11:52 Sursă realitatea.net

Partidul Social Democrat (PSD) a primit, în luna august, subvenţii de la bugetul de stat de 5,1 milioane de lei, fiind urmat de Alianţa pentru Unirea Românilor (AUR), cu circa 3 milioane de lei, şi de Partidul Naţional Liberal (PNL), cu aproape 2,8 milioane de lei.

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