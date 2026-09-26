Economie· 1 min citire

Transport gratuit pentru elevii din Cluj. Ce trebuie făcut în septembrie

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris de Ionut Dumitrescu Publicat: 26 sept. 2026, 08:36

Ghid practic pentru prelungirea abonamentelor CTP înainte de 1 octombrie

Compania de Transport Public Cluj-Napoca le reamintește elevilor înscriși la școlile din municipiu că abonamentele de anul trecut pot fi prelungite la automatele din stații până la finalul lunii septembrie. După data de 1 octombrie 2026, abonamentele expiră și nu se mai pot reînnoi în acest fel.

Autoritățile recomandă efectuarea operațiunii cât mai curând, pentru a evita aglomerația care apare odată cu revenirea studenților la cursuri.

Documente necesare și pașii de urmat

Elevii din zona metropolitană predau cardurile sau cererile la școală, iar CTP le reîncarcă și le restituie unităților de învățământ. Copiii din clasa pregătitoare primesc cardurile încărcate prin intermediul școlii, pe baza tabelelor transmise de unități.

Cei care nu au avut card, l-au pierdut sau nu pot prelungi abonamentul la automate trebuie să se prezinte la centrele de vânzare CTP cu carnetul de elev (vizat pe anul școlar 2026-2027 sau, în septembrie, și fără viză), cartea de identitate sau certificatul de naștere (pentru cei sub 14 ani) și dovada domiciliului.

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