Economie· 1 min citire

Ce câștigă SUA din reînarmarea Europei? Șeful NATO vorbește despre sute de miliarde de dolari și mii de locuri de muncă

Donald Trump, Mark Rutte

Donald Trump, Mark Rutte

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 2 iul. 2026, 18:21

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, susține că procesul accelerat de reînarmare a statelor europene produce deja efecte economice importante în Statele Unite. Potrivit acestuia, comenzile de armament plasate de aliații europeni și de Canada susțin aproape 200.000 de locuri de muncă în industria americană de apărare și au o valoare estimată la aproximativ 300 de miliarde de dolari.

Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat publicației Financial Times, în contextul pregătirilor pentru summitul NATO la care urmează să participe și președintele american Donald Trump.

Reînarmarea Europei accelerează comenzile pentru industria americană

Mark Rutte a explicat că invazia Rusiei în Ucraina și presiunile exercitate de Washington asupra aliaților pentru majorarea cheltuielilor de apărare au determinat statele europene să investească masiv în echipamente militare.

În același timp, oficialul NATO a recunoscut că mai multe guverne europene încearcă să obțină garanții mai clare privind angajamentul pe termen lung al Statelor Unite în ceea ce privește securitatea continentului.

Contracte de sute de miliarde de dolari

Potrivit lui Rutte, comenzile deja plasate către companiile americane din domeniul apărării au o valoare impresionantă și vor continua să fie livrate în următorii ani.

„Există un total de 300 de miliarde de dolari în comenzi restante pentru vânzări europene și canadiene din Statele Unite în următorii ani”, a declarat secretarul general al NATO.

Acesta a precizat că aceste contracte susțin aproximativ 195.000 de locuri de muncă în industria americană de apărare, subliniind că parteneriatul transatlantic în domeniul securității are nu doar o importanță strategică, ci și un impact economic major pentru Statele Unite.

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