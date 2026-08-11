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Politica· 1 min citire
Incendiu puternic la o pensiune din Cluj-Napoca. Flăcările s-au extins la două clădiri învecinate - VIDEO
Incendiu Cluj Napoca/ Sursa foto: ZCJ.ro
Publicat11 aug. 2026, 08:10
SursăRealitatea.net
Un incendiu de amploare a izbucnit noaptea trecută, în jurul orei 03:00, la o pensiune de pe strada Bogdan Petriceicu Hasdeu din Cluj-Napoca. Șase persoane au reușit să iasă singure din clădire înainte de sosirea pompierilor. Flăcările s-au extins la acoperișurile a două imobile de locuit aflate în apropiere. Trei persoane dintr-o locuință învecinată au fost consultate de echipajele medicale după ce au suferit atacuri de panică.
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