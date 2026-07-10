Alin Tișe: Dacă aș fi Bolojan, mi-aș da demisia

Scris de Daniel Onescu Publicat: 10 iul. 2026, 18:49

Alin Tișe susține că, dacă s-ar afla în locul lui Ilie Bolojan, și-ar da demisia din funcția de premier dacă partidul ar decide să rămână în opoziție, pentru ca România să poată avea un guvern stabil.

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