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Reacția lui Lionel Messi după calificarea dramatică a Argentinei: „Nu ne-am ridicat la nivelul așteptărilor”

Lionel Messi

Lionel Messi

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 4 iul. 2026, 08:39

Lionel Messi a avut un discurs sincer după calificarea obținută cu mari emoții de Argentina în optimile competiției, după succesul cu 3-2, în prelungiri, în fața naționalei Capului Verde.

Starul sud-american a mărturisit că el și colegii săi se așteptau la un duel extrem de complicat și a respins ideea că adversarii ar fi fost ușor de învins. Messi a amintit prestațiile solide ale Capului Verde din faza grupelor și a subliniat că formația africană și-a confirmat din nou valoarea.

În același timp, căpitanul Argentinei a admis că echipa sa nu a avut evoluția pe care și-o dorea și a recunoscut că jocul campioanei mondiale a fost sub nivelul obișnuit.

„Am văzut ce a făcut Capul Verde în meciurile cu Spania și Uruguay. Știam că va fi un meci dificil. În fazele eliminatorii nu există adversari ușori. Uneori, oamenii tind să subestimeze alte naționale, însă noi eram convinși că ne așteaptă o partidă foarte grea. Asta face Cupa Mondială atât de specială.

Toate echipele sunt foarte apropiate ca valoare. Fiecare meci este extrem de dificil. Am dat tot ce am avut, indiferent dacă am jucat bine sau nu. Nu am reușit să ne exprimăm la cel mai înalt nivel”, a declarat Lionel Messi, citat de TyC Sports.

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