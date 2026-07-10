Politica· 1 min citire

De la tricou și blugi, Radu Miruță a trecut la costum de marinar

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat10 iul. 2026, 13:05
SursăRealitatea PLUS

După ce s-a dus îmbrăcat în tricou și blugi la summitul NATO de la Ankara, acum Radu Miruță a purtat un costum de marinar pe noua corvetă a Marinei Române.

Ministrul interimar al Apărării a însoțit echipajul în călătoria de aproape 14 ore din Turcia spre România și a făcut mai multe fotografii pe care le-a postat ulterior pe pagina lui de socializare. 

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