Alin Tișe este susținut pentru șefia PNL. Primarii din Cluj îi sunt alături: „Ce ar fi astăzi PNL Cluj fără noi?”

Alin Tișe își consolidează susținerea în interiorul PNL, în perspectiva candidaturii la conducerea partidului. Președintele Consiliului Județean Cluj a anunțat că mai mulți primari liberali din județ și-au exprimat public sprijinul pentru el, printre aceștia numărându-se edilii din Turda, Gherla, Dej și Sânmartin. Într-un mesaj publicat pe rețelele de socializare, Tișe le-a mulțumit colegilor săi și a vorbit despre echipa politică pe care au construit-o împreună în ultimii 25 de ani.
Susținerea venită din partea primarilor clujeni se adaugă celei anunțate deja de zece edili liberali din județul Maramureș. În contextul discuțiilor privind conducerea PNL, Alin Tișe pune accent pe relația construită de-a lungul anilor cu aleșii locali, pe colaborarea din interiorul organizației județene și pe contribuția acestora la dezvoltarea partidului. Șeful CJ Cluj consideră că sprijinul primit reprezintă o continuare firească a parteneriatului politic dintre membrii echipei sale.
Primarii din Turda, Gherla și Dej îl susțin pe Alin Tișe pentru șefia PNL
În mesajul transmis public, Alin Tișe le-a mulțumit în mod special lui Cristian Matei, primarul municipiului Turda, lui Ovidiu Drăgan, primarul municipiului Gherla, și lui Costan Morar, primarul municipiului Dej. Toți trei și-au exprimat public susținerea pentru candidatura sa la conducerea Partidului Național Liberal. Președintele CJ Cluj l-a nominalizat și pe Ioan Fărtan, care conduce comuna Sânmartin de 30 de ani, dar și pe alți primari din județ care i-au confirmat că îi sunt alături.
Mulțumesc colegilor primari PNL din județul Cluj pentru susținere! Domnului primar Cristian Matei, primarul municipiului Turda, domnului primar Ovidiu Drăgan, primarul municipiului Gherla, și domnului primar Costan Morar, primarul municipiului Dej, care și-au exprimat public susținerea. Îi mulțumesc domnului Ioan Fărtan, primarul comunei Sânmartin de 30 de ani, și celorlalți colegi, primari de comune din județul Cluj, pentru confirmarea susținerii mele.
a declarat Alin Tișe, președintele Consiliului Județean Cluj.
Alin Tișe, mesaj pentru colegii din PNL: „Ce ar fi astăzi PNL Cluj fără noi?”
Dincolo de susținerea pentru candidatura sa, Alin Tișe a vorbit despre relațiile politice și personale construite cu primarii liberali de-a lungul anilor. Acesta i-a descris drept oameni alături de care a trecut prin dificultăți, nemulțumiri, dar și prin victorii și realizări comune. Șeful administrației județene a subliniat că fiecare dintre acești aleși locali a contribuit la consolidarea organizației PNL Cluj și că sprijinul reciproc reprezintă, în opinia sa, un gest firesc între membrii aceleiași echipe.
În mesajul său, Tișe a amintit și de cei 25 de ani în care a contribuit la construirea echipei liberale din județ. Președintele CJ Cluj a ridicat întrebarea ce ar fi însemnat astăzi organizația județeană fără implicarea aleșilor locali și fără colaborarea dintre cei care au venit sau au rămas în partid datorită acestei echipe. Totodată, el și-a exprimat dorința ca relațiile construite în această perioadă să continue și în viitor.
Sunt frații mei de echipă politică, alături de care am împărtășit atâția ani de drum. Atâtea greutăți și nemulțumiri. Atâtea victorii și realizări. Ne-am susținut reciproc în toți acești ani în care am fost o echipă. Este un gest firesc, normal și de caracter, de susținere reciprocă în această echipă puternică a PNL, la care mi-am adus și eu contribuția în toți acești 25 de ani!. Ce ar fi astăzi PNL Cluj fără noi, toți aleșii PNL din întreg județul?! Fără aceia dintre voi care ați venit sau ați rămas în PNL datorită echipei pe care am construit-o împreună?! Rămânem o echipă și pe viitor, într-un PNL unit și puternic!
a mai transmis Alin Tișe.
Alin Tișe are susținători și în Maramureș pentru viitorul congres PNL
Sprijinul primit de Alin Tișe nu se limitează la organizația liberală din Cluj. Zece primari PNL din județul Maramureș și-au exprimat deja susținerea pentru candidatura sa la funcția de președinte al partidului, la viitorul congres. Astfel, pe lângă edilii clujeni care i-au transmis public că îl susțin, șeful Consiliului Județean Cluj beneficiază și de sprijinul unor aleși locali din afara județului, în perspectiva competiției pentru conducerea formațiunii liberale.