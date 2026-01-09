Anca Alexandrescu, după postarea lui Nicușor Dan care a generat atacuri dure la adresa jurnaliștilor Realității Plus

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Anca Alexandrescu a intervenit după mesajul postat în miez de noapte de președintele Nicușor Dan, mesaj care a generat un val de comentarii ostile la adresa jurnaliștilor Realitatea Plus. Realizatoarea emisiunii Culisele Statului Paralel susține că tonul postării președintelui ar fi alimentat deliberat ura împotriva presei critice și ar fi încercat să discrediteze jurnaliștii care au cerut clarificări oficiale în cazul episodului survolarii Elveției de către aeronava militară în care se afla președintele României.