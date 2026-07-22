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Un bărbat de 30 de ani a murit în urma unui accident rutier

Accident mortal la Cluj-Napoca

Accident mortal la Cluj-Napoca

Scris deStoica Marian
Publicat22 iul. 2026, 13:00
Sursărealitatea.net

A fost alertat şi elicopterul SMURD de la Târgu Mureş.

Un bărbat de 30 de ani a murit, miercuri, în urma unui accident rutier care a avut loc în localitatea Pustuţa.

'Pompierii Detaşamentului Dej intervin în aceste momente la un grav accident rutier petrecut pe raza localităţii Pustuţa. Din primele date, în accident a fost implicată o autoutilitară care s-a răsturnat. Nu există victime încarcerate, însă doi bărbaţi se află în stare gravă, fiind inconştienţi. Intervin la faţa locului două autospeciale cu modul de descarcerare, o ambulanţă SMURD şi un echipaj SAJ.

De asemenea, a fost alertat şi elicopterul SMURD de la Târgu Mureş. Un bărbat de aproximativ 30 de ani se află în stop cardio-respirator, astfel că se aplică manevre de resuscitare. Celălalt bărbat a fost preluat de către echipajul elicopterului în vederea transportului la spital. Celelalte persoane aflate în autoutilitară nu necesită îngrijiri medicale', se arată într-o informare a ISU Cluj.

Ulterior, ISU Cluj a revenit cu informaţia potrivit căreia, 'în ciuda tuturor eforturilor, bărbatul a fost declarat decedat'.

AGERPRES

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