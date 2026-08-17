Bilanț dur după peste 100 de zile de interimat Bolojan: România ar fi pierdut 6,5 miliarde de euro

Publicat 17 aug. 2026, 08:42 Sursă Realitatea PLUS

Au trecut peste 100 de zile de când Ilie Bolojan a fost demis, iar România este în continuare condusă de un Guvern cu puteri limitate. Nota de plată este uriașă: mediul de afaceri estimează că economia ar fi pierdut peste 6,5 miliarde de euro în această perioadă. ATENȚIE, vorbim despre aproximativ 64 de milioane de euro pierdute în fiecare zi fără un Executiv cu puteri depline. Mai grav este că România ar putea avea un nou Guvern abia în luna septembrie, conform Realitatea PLUS.

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