După respingerea Guvernului Mureșan, Nicușor Dan anunță ce urmează: partidele, chemate luni la Cotroceni

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 sept. 2026, 19:17

Președintele Nicușor Dan a anunțat că va convoca luni partidele parlamentare la Palatul Cotroceni, după respingerea Guvernului propus de Siegfried Mureșan.

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