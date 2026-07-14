Blocaj total pe scena politică: Grindeanu declară război „pe tot terenul”, Bolojan avertizează cu anticipatele, iar Fritz cere o coaliție de dreapta

Publicat 14 iul. 2026, 11:10 Sursă Realitatea PLUS

La doar câteva ore de la consultările tensionate de la Palatul Cotroceni, liderii PSD, PNL și USR au declanșat un război total al declarațiilor în direct, la televiziunile de știri. Cu acuzații grave de șantaj, atacuri la adresa justiției și reproșuri privind destrămarea fostei guvernări, liderii politici recunosc la unison: nu există nicio ieșire din actuala criză, iar anticipatele devin o opțiune din ce în ce mai reală.

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