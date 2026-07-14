Apariție surprinzătoare pe o șosea din Cluj. Șoferii au dat nas în nas cu un...avion! VIDEO

Publicat 14 iul. 2026, 10:07 Sursă Realitatea.Net

Trafic neobișnuit luni noaptea pe DN1C, în apropiere de Gherla, județul Cluj. Șoferii aflați în intersecția de la Băile Băița au asistat uimiți la transportul inedit al unui avion care se deplasa direct pe carosabil, imaginea creând rapid senzație pe rețelele de socializare.

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