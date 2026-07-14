Apariție surprinzătoare pe o șosea din Cluj. Șoferii au dat nas în nas cu un...avion! VIDEO

Trafic neobișnuit luni noaptea pe DN1C, în apropiere de Gherla, județul Cluj. Șoferii aflați în intersecția de la Băile Băița au asistat uimiți la transportul inedit al unui avion care se deplasa direct pe carosabil, imaginea creând rapid senzație pe rețelele de socializare.
O întâlnire de gradul zero a avut loc pe drumul dintre Dej și Cluj-Napoca, unde conducătorii auto au dat nas în nas cu fuzelajul unei aeronave de pasageri. Transportat pe furiș, fără niciun avertisment oficial din partea autorităților, uriașul de metal a transformat asfaltul într-o pistă de rulare ad-hoc.
O apariție fantomatică pe ruta Dej – Cluj-Napoca
Șoferii care se deplasau pe DN1C au avut parte de surpriza vieții lor când au realizat că împart banda de mers cu o aeronavă în mărime naturală. Mastodontul de metal, ce pare să facă parte din clasa McDonnell Douglas, era tractat de un autotren puternic și flancat de o mașină de însoțire cu girofaruri aprinse.
Deși platforma gigant își croia drum încet spre Cluj-Napoca, imaginea unui avion de pasageri „rulând” pe un drum național a creat instantaneu o atmosferă desprinsă din scenariile de film.
Secret total: Nicio alertă pe Infotrafic
Deși rețeaua rutieră din România găzduiește frecvent transporturi speciale, de această dată operațiunea a fost învăluită în mister. Cei care au verificat portalul oficial Infotrafic pentru a înțelege ce se întâmplă au constatat că deplasarea acestui colos nu fusese raportată sau anunțată public în prealabil. Lipsa oricărei avertizări a făcut ca întâlnirea cu aeronava să fie un adevărat șoc vizual pentru martorii oculari.
Soluția ingenioasă pentru transport: „La drum” fără aripi
Pentru a putea naviga prin intersecțiile înguste și pentru a nu paraliza complet traficul pe DN1C, organizatorii transportului au apelat la o metodă clasică: aripile avionului au fost demontate. Chiar și transformat într-un simplu tub metalic uriaș, fuzelajul a ocupat o bună parte din carosabil, forțându-i pe ceilalți participanți la trafic să tragă pe dreapta și să admire spectacolul.
„Te trezești pur și simplu că îți taie calea un avion pe șosea! Este genul de fază pe care o vezi o singură dată în viață și te întrebi dacă nu cumva visezi”, a povestit, uluit, unul dintre șoferii care au reușit să filmeze inedita scenă.
Ce destinație are uriașul aerian?
Deși detaliile oficiale lipsesc pentru moment, practica reconversiei avioanelor scoase din uz este tot mai populară. Cel mai probabil, fuzelajul care a zburat cândva la mii de metri înălțime a fost achiziționat pentru a primi o a doua șansă la sol. Nu este exclus ca în viitorul apropiat acest avion să fie reasamblat și transformat într-un restaurant neconvențional, un muzeu interactiv sau o atracție turistică de succes, scrie gherlainfo.ro