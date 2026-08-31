Bolojan grăbește ultimele decizii pentru PNRR. Hotărârile trebuie publicate până luni seară

Guvernul condus interimar de Ilie Bolojan aprobă luni ultimele hotărâri necesare pentru închiderea jaloanelor din PNRR, iar premierul a cerut ca actele să fie publicate în Monitorul Oficial până la finalul zilei.
România finalizează astfel programul european de finanțare, după ani de reforme și investiții, însă nu va încasa integral sumele prevăzute inițial.
Ultimele hotărâri, aprobate luni
Executivul se reunește luni într-o ședință extraordinară, organizată online. Bolojan a anunțat că pe ordinea de zi se află mai multe hotărâri care trebuie să închidă ultimele aspecte administrative legate de PNRR.
Premierul interimar a cerut ca toate actele adoptate să ajungă în Monitorul Oficial până la sfârșitul zilei.
În următoarele zile, Guvernul urmează să prezinte și o evaluare a programului și a sumelor care au fost atrase de România.
Câți bani a avut România la dispoziție
PNRR a inclus pentru România o componentă de granturi de aproximativ 13,5 miliarde de euro și o componentă de împrumuturi, redusă treptat până la aproximativ 7 miliarde de euro.
Bolojan susține că programul lasă în urmă investiții importante în infrastructură, spitale, școli și eficiență energetică.
Printre proiectele menționate se află lucrările de infrastructură rutieră și feroviară, precum și investițiile în modernizarea unor unități medicale și de învățământ.
România pierde bani pentru jaloanele ratate
Închiderea PNRR vine însă și cu pierderi financiare. România nu a reușit să îndeplinească toate reformele asumate.
Una dintre cele mai importante sume pierdute este de aproximativ 770 de milioane de euro, aferentă unui jalon privind reforma salarizării. Bolojan a precizat că legea salarizării nu a fost adoptată, deși Guvernul a încercat să găsească o soluție pentru finalizarea reformei.
Pierderi și pe componenta de energie
România va pierde bani și pentru un jalon privind decarbonizarea, suma fiind estimată la cel mult 100 de milioane de euro.
Problema este legată inclusiv de întârzierea înlocuirii unor capacități de producție pe cărbune din Valea Jiului și de la Craiova.
Guvernul a decis menținerea unor grupuri energetice pentru o perioadă limitată, pentru a asigura încălzirea orașului Craiova și stabilitatea sistemului energetic până când vor fi finalizate noi capacități pe gaz, fotovoltaice sau de stocare.
PNRR se încheie cu investiții, dar și cu reforme restante
Bolojan susține că România a finalizat practic programul și că proiectele finanțate prin PNRR vor avea efecte importante în infrastructură, sănătate, educație și energie.
În același timp, Executivul trebuie să contabilizeze și sumele care nu mai pot fi recuperate pentru reformele care nu au fost realizate la timp.