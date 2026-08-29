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Bolojan, la inaugurarea unui centru medical nefuncțional din Cluj: investiție de 230 de milioane de lei

Bolojan

Bolojan

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat29 aug. 2026, 12:28
SursăRealitatea PLUS

Premierul demis Ilie Bolojan continuă campania prin țară! A participat la inaugurarea noului centru Patologie Neurovasculară și Neurochirurgie al Spitalului Clinic Județean de Urgență Cluj. Halucinant este că deși premierul se laudă cu proiectul de peste 230 de milioane de lei, centrul nu poate primi încă pacienți. Noua unitate mai are nevoie de avize și dotări, dar și de personal medical. Iar tupeul premierului demis nu se oprește aici. I-a lăudat pe medici, după ce în legea salarizării, cele mai mari tăieri erau tocmai pentru cadrele medicale.

„Sunt aici, în primul rând, în semn de respect pentru Școala de Medicină din Cluj-Napoca, pentru medicii din acest oraș și le mulțumesc pentru că atunci când în Transilvania apar cazuri grave, cele mai multe se rezolvă la Cluj.

Sunt aici în semn de respect pentru doctorul Florian și echipa pe care dânsul a format-o, pentru viețile pe care le-a salvat. Am și o obligație personală, pentru că mi-a salvat câțiva prieteni”, a declarat Bolojan.

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