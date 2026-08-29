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Actualitate· 1 min citire
Doi adolescenți, amenințați cu cuțitul pentru 100 de lei, în plină stradă, la Cluj
Agresiune
Publicat29 aug. 2026, 12:17
SursăRealitatea PLUS
Doi adolescenți de 15, respectiv 18 ani, au fost tâlhăriți în plină zi. Agresorii, doi clujeni, i-au amenințat cu cuțitul pentru o sută de lei. Indivizii au fost prinși ulterior, iar unul dintre ei a încercat să evadeze din arestul poliției pe geam.
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