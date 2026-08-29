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Doi adolescenți, amenințați cu cuțitul pentru 100 de lei, în plină stradă, la Cluj

Agresiune

Agresiune

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat29 aug. 2026, 12:17
SursăRealitatea PLUS

Doi adolescenți de 15, respectiv 18 ani, au fost tâlhăriți în plină zi. Agresorii, doi clujeni, i-au amenințat cu cuțitul pentru o sută de lei. Indivizii au fost prinși ulterior, iar unul dintre ei a încercat să evadeze din arestul poliției pe geam.

Din primele date, tânărul de 24 de ani ar fi cerut să meargă la toaletă. De acolo, acesta ar fi sărit de la etajul 1 al clădirii și a încercat să fugă. La scurt timp, a fost găsit și imobilizat, apoi adus înapoi la secție.

Cei doi agresori sunt acum acuzați de tâlhărie, iar polițiștii continuă acnheta.

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