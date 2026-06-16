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Politica· 1 min citire
Calcule politice înaintea deciziei finale: are Adrian Veștea susținerea necesară în Parlament?
Adrian Veștea, premierul desemnat
Publicat16 iun. 2026, 12:13
Sursărealitatea.net
Realitatea PLUS a făcut calculele politice ale momentului privind susținerea din partea parlamentarilor în ceea ce îl privește pe Adrian Veștea.
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