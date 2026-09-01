Cătălin Predoiu, ministrul afacerilor interne: „Lupta cu drogurile este o prioritate a mandatului meu de ministru de interne.”

Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a declarat că lupta împotriva traficului de droguri reprezintă una dintre principalele priorități ale mandatului său, în contextul unei operațiuni desfășurate în județul Hunedoara, unde polițiștii antidrog și procurorii DIICOT au împiedicat distribuirea unor droguri de mare risc prezentate drept parte a unor „ritualuri spirituale”, scrie umpmv.eu.

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