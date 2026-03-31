VIDEO | Ce ar fi făcut Patriciu Achimaș-Cadariu în locul lui Ilie Bolojan: o lecție despre responsabilitate și soluții reale

Criza de profesionalism și comunicare în politica românească: o analiză pornind de la declarațiile lui Patriciu Achimaș-Cadariu

Într-un context politic marcat de neîncredere, fragmentare și o tot mai accentuată distanță între cetățeni și clasa conducătoare, intervenția fostului ministru al Sănătății, Patriciu Achimaș-Cadariu, aduce în prim-plan o critică lucidă și directă asupra modului în care este practicată politica în România. Discursul său nu este unul populist și nici radical anti-sistem, ci mai degrabă o pledoarie pentru profesionalizare, responsabilitate și, mai ales, pentru o comunicare autentică și empatică.

„România mea, dacă e să caut două personaje, din România mea sunt altele, oricum nu din guvernul ăsta niciunul. Din guvernul ăsta, în România mea, nu apare niciunul.” Afirmația este una puternică, care reflectă nu doar o dezamăgire personală, ci și un sentiment larg răspândit în societate: ruptura dintre cetățean și reprezentantul său politic. În această „Românie” ideală invocată de Achimaș-Cadariu, liderii nu sunt cei vizibili mediatic, ci aceia care înțeleg și servesc cu adevărat interesul public.

Critica sa se concentrează pe o problemă structurală: accesul în politică al unor persoane nepregătite, motivate mai degrabă de oportunism decât de vocație. „Bătălia este între cei care n-au loc de muncă și își caută un loc de muncă în politică și ulterior nu fac altceva decât o goană după imagine, fără să aibă habar despre ce vorbesc.” Această observație evidențiază o realitate incomodă — politicul devine refugiu pentru incompetență, nu spațiu pentru competență.

În același timp, fostul ministru respinge soluția aparent simplă a tehnocrației: „Nu pledez pentru tehnocrație, în niciun fel. […] Cu siguranță am făcut parte dintr-un guvern tehnocrat. Nu funcționează așa ceva. N-are cum să funcționeze.” Această poziție este importantă, deoarece vine din experiență directă. Achimaș-Cadariu nu idealizează tehnocrația, ci susține că „politica trebuie făcută de politicieni”, însă nu de orice fel de politicieni — ci de unii „care să aibă habar despre ce vorbesc și să-și aducă consilieri profesioniști.”

Această distincție este esențială: problema nu este natura politică a guvernării, ci calitatea umană și profesională a celor implicați. El critică indirect și structura actuală a aparatului politic: „Nu să ai șepte consilieri pe imagine.” Imaginea, spune el, este importantă, dar doar ca instrument de comunicare, nu ca substitut al competenței.

Un alt punct central al discursului este comunicarea defectuoasă a autorităților. Achimaș-Cadariu oferă inclusiv o reflecție personală: „Soția mea mi-a zis nu vorbești suficient de clar ca să te înțeleagă oamenii, folosești termeni prea complicați. Mi-am însușit critica și m-am străduit.” Această confesiune aduce o dimensiune umană rar întâlnită în discursul politic și subliniază o lecție importantă: liderii trebuie să fie înțeleși, nu doar să aibă dreptate.

El continuă prin a critica utilizarea unui limbaj tehnic și inaccesibil în spațiul public: „Nu putem folosi termenii de la spital din medicină, ca să venim la o emisiune.” În situații de criză, mai ales cele care țin de securitate sau de impact social major, comunicarea trebuie să fie „empatică” și adaptată publicului.

Un exemplu concret oferit de fostul ministru este situația minerilor din Valea Jiului. Fără a transforma cazul într-o critică politică directă, el îl prezintă ca pe un eșec de comunicare și de gestionare: „Momentul în care cei care vor fi eliberați […] au ajuns la guvern și li s-a spus că nu este nicio soluție […] și de-a doua zi oamenii ăia n-au ce pune pe masă la copiii.” În această frază se concentrează nu doar critica unei decizii, ci a modului în care aceasta a fost transmisă — rece, abrupt și fără alternativă.

Achimaș-Cadariu propune chiar o soluție alternativă, pragmatică și orientată spre viitor. El descrie un scenariu în care statul ar fi trebuit să acționeze proactiv: „Aș fi căutat o firmă care vrea să se dezvolte în România […] și i-aș fi zis […] noi avem această problemă. De mâine oamenii ăștia rămân fără servici.” În viziunea sa, statul trebuie să fie mediator și facilitator, nu doar administrator pasiv al crizelor.

Mai mult, el detaliază un posibil mecanism de tranziție: „Dădeam șase salarii compensatorii și obligativitatea […] de participare la cursul de reconversie profesională.” Această idee combină protecția socială cu responsabilitatea individuală, evitând atât abandonul oamenilor, cât și dependența de ajutoare.

În esență, discursul lui Achimaș-Cadariu este o pledoarie pentru o „altfel de politică”: „Trebuie să facem o altfel de politică, cu totul și cu totul altfel de politică.” Această repetiție subliniază urgența schimbării. Nu este vorba despre reforme superficiale, ci despre o transformare profundă a modului în care politica este gândită și practicată.

Concluzia care se desprinde este clară: România nu duce lipsă de soluții, ci de oameni capabili să le înțeleagă, să le comunice și să le implementeze. Profesionalizarea politicii, susținută de competență reală și comunicare autentică, nu mai este o opțiune — este o necesitate.