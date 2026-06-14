Ce urmează în România după desemnarea noului premier, Adrian Veștea? Bogdan Chirieac: „Nu ar trebui să fim prea optimiști în ceea ce privește viitorul guvern.”

Publicat 14 iun. 2026, 10:16 Sursă realitatea.net

Scena politică din România intră într-o nouă etapă după desemnarea lui Adrian Veștea pentru funcția de prim-ministru. Decizia președintelui Nicușor Dan a stârnit numeroase reacții și întrebări legate de viitorul guvernării, iar analiștii politici avertizează că formarea unei majorități parlamentare rămâne extrem de complicată.

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