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Politica· 2 min citire
Zelenski, întâlnire crucială cu Trump, la Washington: „Prioritatea este cooperarea strategică cu America”
Zelenski si Trump la summitul NATO din Turcia (iulie 2026 - Profimedia)
Publicat28 iul. 2026, 17:57
Sursărealitatea.net
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este primit în această după-amiază de președintele SUA, Donald Trump, într-o vizită considerată crucială pentru securitatea regională și pentru noile acorduri militare dintre cele două state.
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