Crin Antonescu, atac frontal la Nicușor Dan. „România are un președinte inapt, incapabil sau nu are președinte.”
Crin Antonescu, atac frontal la Nicușor Dan
În cadrul unei intervenții la emisiunea Culisele Statului Paralel la Realitatea PLUS, Crin Antonescu l-a criticat dur pe președintele Nicușor Dan pentru situația politică din România și a susținut că principala responsabilitate pentru blocajul guvernamental se află la Cotroceni.
Fostul candidat la alegerile prezidențiale afirmă că România a ajuns în a cincea lună de la momentul în care Guvernul Bolojan ar fi trebuit să plece, după moțiunea de cenzură, fără ca șeful statului să fi făcut ceea ce consideră că era obligația sa constituțională.
În opinia lui Crin Antonescu, responsabilitatea nu este distribuită în mod egal între actorii politici implicați în fosta majoritate, chiar dacă acesta admite că mai multe persoane au contribuit la situația actuală.
Crin Antonescu pune problema la Cotroceni
Crin Antonescu spune că, dincolo de responsabilitatea celor care au format fosta majoritate, există o ierarhie a vinovățiilor, iar principala problemă este, în opinia sa, la președinție.
„Eu, recapitulând foarte, foarte scurt, spun de câteva luni: De când a căzut guvernul Bolojan, sau ar fi trebuit să cadă, de când, conform principiilor democratice, trebuia să plece, deci după moțiunea de cenzură, suntem în a cincea lună.
Problema prima, chiar dacă împărtășesc părerea lui Dian Popescu, că toți sunt vinovați în chestiunea asta, cel puțin cei care au format fosta majoritate. Domnule, dar există o ierarhie a responsabilităților și problema este la Cotroceni. Eu nu am cum să evit această apreciere. Sediul materiei, sediul problemei: problema României este Nicușor Dan, președinte Nicușor Dan. România are un președinte inapt, incapabil sau nu are președinte.”
Fostul candidat la alegerile prezidențiale precizează că nu face această evaluare din perspectiva unui fost contracandidat al lui Nicușor Dan și spune că nu urmărește să îl atace din motive personale.
„Îmi pare foarte rău, nu o spun cu dușmănie. Nu o spun ca un fost contracandidat, că nu-i de vină Nicușor Dan, că niște oameni care astăzi, cu ipocrizie și cu tembelism, își dau cu pumnii în cap, în mod explicit, ei se jelesc peste tot că l-au votat. Deci nu o spun în această calitate. Nu-i el e de vină că l-au ales. Cum l-au ales? O majoritate din momentul ăla.”
„Nu are niciun fel de explicație”
Crin Antonescu consideră că perioada de cinci luni în care nu a fost făcută o propunere pentru funcția de prim-ministru nu poate fi justificată. El susține că președintele avea obligația de a face acest pas și că lipsa unei nominalizări reprezintă principala problemă a situației actuale.
„Dar asta este realitatea. Ca să lași o țară cinci luni fără a face gestul la care te obligă și e singurul care poți să-l faci, și anume să numești dracului, Doamne iartă-mă, un candidat de prim-ministru, cu lunile, nu are niciun fel de explicație, nu are niciun fel de scuză și nu are niciun fel de soluție.”
În același timp, Crin Antonescu face referire la participarea lui Nicușor Dan la summitul dedicat regiunii arctice și susține că președintele se implică în alte activități, în timp ce problema formării unui Guvern rămâne nerezolvată.
„Domnul Nicușor Dan, vorbeați de participarea acum la un summit pe traseele arctice. Dar el poate să participe și la un concurs de Lego. Dar el poate să participe la tot felul de lucruri. numai ceea ce trebuie să facă, nu vrea sau nu este capabil să facă.”
Acuzații legate de modul în care Nicușor Dan ia decizii
Crin Antonescu a fost întrebat dacă apreciază că președintele amână deliberat deciziile sau dacă, pur și simplu, nu a reușit să își găsească rolul în actualul mandat și să gestioneze problema politică.
Răspunsul său este că nu vrea să formuleze o acuzație pe care nu o poate susține, dar spune că situația îi afectează inclusiv pe românii care nu au nicio responsabilitate pentru actualul blocaj.
„Eu pot să am o părere sau alta. Și vreau să vă spun până la capăt părerea mea, pentru că chiar nu vreau să jignesc pe nimeni, nici pe domnul Nicușor Dan, nici pe altcineva. Dar nu pot să-mi spun părerea fără să jignesc pe cineva și atunci nu mi-o spun.
Știți ce se întâmplă? Mie îmi pare foarte rău de oamenii care n-au nicio vină. Chiar știi cei care, destui din cei care l-au votat pe Nicușor Dan, dar nu mai vorbesc de cei care nu l-au votat pe domnul Nicușor Dan, dar care trag consecințele acestei situații.”
Critici la adresa alegătorilor lui Nicușor Dan
Fostul candidat la prezidențiale susține că, dacă ar face o evaluare directă a celor care regretă acum că l-au votat pe Nicușor Dan, le-ar reproșa că nu au analizat suficient experiența acestuia înainte de alegeri.
Crin Antonescu invocă inclusiv perioada în care Nicușor Dan a fost primar al Capitalei și faptul că, potrivit afirmațiilor sale, anumite documente ar fi rămas nesemnate pentru perioade lungi.
„Pentru că altfel le-aș spune celor care trebuie să văicăresc astăzi foștii săi votanți, le-aș spune: domnilor, dar sunteți și voi cu mari probleme de adecvare la realitate? Dar nu l-ați văzut că omul n-avea nici în clin nici în mânecă cu o funcție în care trebuie să iei decizii, în care trebuie să ai un minim de cultură politică și democratică, în care trebuie să-ți asumi o funcție, singura funcție din sistemul politic românesc, politic și administrativ, care nu are adjunct, care nu are viceprimar, care nu are secretar de stat.
Dar voi nu ați văzut cum stăteau cu lunile și cu anii acte la primărie nesemnate? Toate lucrurile astea se cunoșteau.”
Explicația legată de vacanța parlamentarilor, contestată
Crin Antonescu critică și explicația oferită de Nicușor Dan cu privire la lipsa unei soluții în perioada verii. Fostul candidat la prezidențiale amintește afirmația potrivit căreia președintele nu ar fi putut face demersuri deoarece parlamentarii se aflau în vacanță.
Antonescu consideră că acest argument nu justifică lipsa unei nominalizări pentru funcția de premier și amintește posibilitatea convocării unor sesiuni extraordinare ale Parlamentului.
„Să lăsăm trecutul. Problema este că în acest moment domnul Nicușor Dan ne spunea zâmbind, cu inocență, cu iresponsabilitate deplină: pe timpul verii n-am avut ce să fac, pentru că parlamentarii erau în vacanță. Suntem luați de tâmpiți sau puncte, puncte? Cum adică parlamentarii erau în vacanță? Ce dacă erau în vacanță? S-au făcut și se pot face oricând sesiuni extraordinare. „N-am avut ce face că erau în vacanță”.”
În opinia sa, nici modul în care președintele răspunde în prezent întrebărilor despre formarea Guvernului nu oferă o explicație pentru întârziere.
„Acum pe la nunți sau pe unde-l mai găsesc, pe la deschideri de școli, e întrebat: ”da, guvern?” El, tot râzând, tot vesel: „da, da, despre asta nu discutăm acum”.”
Antonescu cerea cel puțin două propuneri de premier
Crin Antonescu spune că, într-un interval de cinci luni, Nicușor Dan ar fi trebuit să înainteze cel puțin două propuneri pentru funcția de prim-ministru. El admite că puteau exista chiar mai multe tentative, însă consideră că nominalizările trebuiau să aibă șanse reale de a obține susținerea unei majorități parlamentare.
„Deci asta este situația noastră. deci avem o singură problemă, asta, pentru că, încă o dată, în cinci luni de zile trebuia să faci două propuneri. Nu știu, puteai să faci douăzeci, dar minimum două. Nu reușeai? Nu cu propuneri fantasmagorice. Nu cu Tomac. Nu cu Vestea, când aveai o garanție că ai o majoritate de voturi. Niște propuneri care să aibă niște șanse și dacă nu, la alegeri anticipate.”
Crin Antonescu contestă premisele de la care, în opinia sa, pornește Nicușor Dan în încercarea de a forma un nou Guvern. El critică simultan refuzul alegerilor anticipate, excluderea AUR din ecuația politică și dorința de a păstra formula fostei guvernări, dar fără Ilie Bolojan.
„Pentru că absurditatea premiselor de la care insistă domnul Dan să plece, și anume: nu vreau alegeri anticipate, nu vreau să participe AUR, nici măcar să voteze vreun guvern, vreau să fie un guvern exact cum a fost cel dinainte, dar numai nu cu Bolojan. Ca și cum l-aș fi pus eu pe Bolojan, nu tot el. Nu se poate, asta nu se poate. Ce facem? Stăm până în 2028?”
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