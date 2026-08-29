Dominic Fritz, acuzat de minciună de Anca Alexandrescu după atacul la Realitatea PLUS

Publicat 29 aug. 2026, 15:49 Actualizat 29 aug. 2026, 16:13 Sursă Realitatea PLUS

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel” de la Realitatea PLUS, a lansat un atac dur la adresa lui Dominic Fritz, și îl acuză edilul Timișoarei că a mințit public când a susținut că postul TV i-a ignorat dreptul la replică. Jurnalista demontează acuzațiile liderului USR privind ancheta Recorder și denunță o strategie de manipulare prin care politicianul caută să se victimizeze și să atace presa.

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