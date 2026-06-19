Dominic Fritz anunță că merge la CEDO după decizia ÎCCJ și acuză o „sentință nedreaptă”: „Nu abandonez lupta”

Primarul Timișoarei și președintele USR, Dominic Fritz, a reacționat după ce Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins cererea de anulare a raportului Agenției Naționale de Integritate. Edilul susține că va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului și afirmă că miza reală a cazului este interdicția de a candida la funcții alese până în anul 2030.
Dominic Fritz anunță că va ataca decizia la CEDO
În mesajul publicat după pronunțarea hotărârii, liderul USR spune că verdictul instanței nu l-a surprins și că următorul pas va fi sesizarea Curții Europene a Drepturilor Omului.
„Nu mai e o surpriză pentru nimeni, ÎCCJ mi-a respins azi cererea de anulare a raportului ANI. Voi contesta sentința la CEDO.”
Fritz susține că efectul principal al deciziei este imposibilitatea de a candida la funcții publice alese pentru mai mulți ani.
„Consecința sentinței (și miza reală a raportului ANI) este interdicția de a candida la orice funcție aleasă până în 2030, inclusiv. Este o sancțiune administrativă, nu o condamnare penală.”
Explicațiile oferite de primarul Timișoarei
Dominic Fritz afirmă că situația pentru care a fost găsit în conflict de interese are legătură cu un Plan Urbanistic Zonal elaborat înainte ca el să ajungă la conducerea Primăriei Timișoara.
„Motivul invocat: un PUZ elaborat în întregime înainte să ajung eu primar, votat de Consiliul Local pe baza documentației semnate de vechiul primar. Fapta imputată mie este că am pus, în a doua zi în scaunul de primar, o semnătură pe dublura referatului semnat de predecesorul meu. Cu această semnătură, deși complet inutilă și fără vreo valoare juridică, ANI zice că am adus beneficii unui arhitect care a lucrat ca proiectant la PUZ, un coleg din USR care împrumutase campania noastră cu 25.000 lei, sumă restituită de Autoritatea Electorală Permanentă.”
Acuzații la adresa ANI
Liderul USR a criticat activitatea Agenției Naționale de Integritate și a susținut că instituția nu urmărește adevăratele cazuri de îmbogățire nejustificată.
„ANI nu vede apartamentele, ceasurile, mașinile și averile celor care au prădat acest stat. Pe acelea nu le caută. Îi caută pe cei, să zicem, “neascultători”.”
„Nu mi-am imaginat că voi ajunge să fiu hărțuit de justiție”
În continuarea mesajului, Fritz a făcut referire la protestele din 2017 și la parcursul său politic din ultimii ani.
„Când am protestat în 2017 în frig pentru a apăra justiția, alături de mulți dintre voi, nu mă gândeam că voi ajunge primar al unui mare oraș și președinte de partid. Și sigur nu mi-a trecut prin minte, niciodată, că voi ajunge să fiu hărțuit de justiție.”
Acesta susține că decizia instanței trebuie privită într-un context mai larg.
„Sentința nedreaptă nu a venit din senin. A venit după ce eu personal și întregul partid USR am ajuns pe lista „dușmanilor Justiției" întocmită chiar de CSM.”
Referiri la presupuse nereguli în proces
Președintele USR afirmă că în ultima perioadă au existat mai multe situații care îi ridică semne de întrebare în legătură cu desfășurarea cazului său.
„S-au întâmplat multe lucruri ciudate în ultimul timp, inclusiv cu procesul meu. Puse cap la cap, încetează să mai pară coincidențe.”
Dominic Fritz spune că își va duce mandatul până la capăt
În mesajul său, edilul Timișoarei afirmă că nu intenționează să renunțe la funcția de primar și că va continua să își exercite mandatul primit de la alegători.
„Să fie foarte clar: nu abandonez lupta.
Voi duce până la capăt mandatul de primar pe care timișorenii mi l-au încredințat, a doua oară, în 2024.”
Totodată, Fritz a anunțat că va contesta hotărârea la nivel european.
„Voi contesta această decizie la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) pentru a-mi apăra numele și drepturile.”
Vot de încredere în interiorul USR
Dominic Fritz a anunțat și că va solicita o reconfirmare a sprijinului politic în structurile de conducere ale partidului.
„Pentru că un președinte de partid trebuie să aibă mereu legitimitate, voi cere un vot de încredere în Biroul Național, Comitetul Politic și în Congresul Partidului.
Vreau să fiu sigur că mergem înainte împreună cu fruntea sus.”
Mesaj către susținători
În final, liderul USR le-a transmis un mesaj celor care îl susțin și a afirmat că atacurile îndreptate împotriva sa și a partidului au legătură cu valorile pe care acestea le promovează.
„Vă rog să țineți minte un singur lucru. Nu suntem atacați pentru greșelile noastre, ci pentru ceea ce reprezentăm.
Mulțumesc că sunteți alături și că nu vă lăsați intimidați.
Drumul nostru nu se oprește la o sentință nedreaptă; se decide acolo unde a contat mereu, la vot, alături de oamenii pentru care facem toată această muncă.”