Politica· 1 min citire

Donald Trump va discuta la telefon cu Vladimir Putin după vizita emisarilor la Moscova VIDEO

Realitatea de Cluj
Scris deRealitatea de Cluj
Publicat7 sept. 2026, 13:06
Actualizat7 sept. 2026, 13:08
SursăRealitatea PLUS

Donald Trump va discuta la telefon cu președintele rus Vladimir Putin, după vizita emisarilor americani la Moscova și Kiev. Liderul de la Washington vrea să pună capăt războiului din Ucraina. De altfel, acesta îl va suna ulterior și pe Volodimir Zelenski, care a anunțat că negocierile cu emisarii americani au eșuat. Mai multe informații aflăm de la jurnalistul REALITATEA PLUS Ana Maria Păcuraru.

Donald Trump va discuta la telefon cu președintele rus Vladimir Putin, după vizita emisarilor americani la Moscova și Kiev. Liderul de la Washington vrea să pună capăt războiului din Ucraina. De altfel, acesta îl va suna ulterior și pe Volodimir Zelenski, care a anunțat că negocierile cu emisarii americani au eșuat. Mai multe informații aflăm de la jurnalistul REALITATEA PLUS Ana Maria Păcuraru.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

discutie trump putin

Urmărește știrile Realitatea de Cluj și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe