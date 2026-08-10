Emil Boc, după atacul asupra ambulanței în Cluj: „Este nevoie de control al algoritmilor de inteligență artificială”

Publicat 10 aug. 2026, 10:44 Sursă Realitatea.net

Primarul municipiului Cluj-Napoca, Emil Boc, a reacționat după atacul asupra unei ambulanțe din județul Cluj, cerând investiții în educație și educație digitală, dar și o reglementare mai strictă a conținutului distribuit pe rețelele sociale.

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