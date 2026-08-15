EXCLUSIV | Ministerul Muncii îngheață veniturile a 36% dintre angajații de la stat pentru 5 ani!

Publicat 15 aug. 2026, 07:30 Actualizat 15 aug. 2026, 07:33 Sursă Realitatea PLUS

Peste o treime dintre bugetari vor avea salariile blocate în următorii cinci ani, potrivit datelor de la Ministerul Muncii privind noua lege a salarizării, obținute în exclusivitate de Realitatea Plus. În timp ce sindicatele avertizează că măsura va prăbuși puterea de cumpărare, autoritățile pregătesc plăți tranzitorii pentru angajații ale căror venituri vor scădea în noua grilă.

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