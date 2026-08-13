Anca Alexandrescu: ”Ce a făcut USR pe Dunăre e un circ. Cei care au îngropat energia trebuie să plătească”

Anca Alexandrescu, realizatoarea emisiunii „Culisele Statului Paralel”, a declarat, joi, în direct la Realitatea PLUS, în contextul crizei energetice și al opririi Reactorului 2 de la Cernavodă, că România se confruntă cu o situație complicată în sectorul energetic și a criticat modul în care autoritățile au gestionat, de-a lungul timpului, problemele din acest domeniu.
”Ce a făcut USR pe Dunăre e un circ”
”Se știa de foarte mulți ani de zile că într-o astfel de situație nefavorabilă din punct de vedere meteorologic și conexată cu alte condiții nefavorabile, România poate ajunge în această situație. A apărut în spațiul public deja problema de pe brațul Bala, acolo unde au fost scufundate cu circ de către cei de la USR barjele respective care au avut ca scop cei care au făcut acest demers să crească nivelul Dunării, dar efectul a fost exact pe dos. Este foarte interesant că acolo există un proiect încă din anul 2011 pe brațul Bala, cu finanțare europeană, care ar fi trebuit să se finalizeze cu construcția unui baraj tocmai pentru asigurarea cantității necesare de apă pentru centrala de la Cernavodă”, a spus Anca Alexandrescu.
Realizatoarea TV a anunțat că ”voi face o investigație să văd de ce nu s-a mai construit acest baraj, de ce a dispărut din hotărârea de guvern care a fost aprobată în anul 2024”.
”Un lucru este cert, ceea ce se întâmplă astăzi este în responsabilitatea tuturor politicienilor care s-au aflat la guvernare, este în responsabilitatea politicienilor care au distrus acel mix energetic de care România are nevoie astăzi ca de aer. Avem nevoie de specialiști, avem nevoie de echilibru, avem nevoie de un guvern plin”, a afirmat aceasta.
Mai mult, Anca Alexandrescu a precizat că oprirea reactorului de la Cernavodă complică situația energetică din România și din regiune.
”Revenind la situația care este astăzi în România din cauza opririi reactorului de la Cernavodă, începând cu ora 11 astăzi, situația este paradoxală. Vorbeam mai devreme cu Alin Stanciu din Danemarca, care este specialist în energie, și mi explica că în acest moment faptul că noi suplimentăm producția care a dispărut prin închiderea Cernavodă cu zona de fotovoltaice, înseamnă că vom exporta mai puțin către Bulgaria și, diseară, tot pe noi ne va afecta acest lucru, pentru că bulgarii nu vor mai avea înmagazinate cantități la fel de mari ca până acum pentru a ne putea vinde și nouă. Situația este complicată în toată zona, și în Ungaria, și în Serbia”, a mai transmis ea.
”România are nevoie de soluții”
Potrivit realizatoarei TV,”vor fi niște momente critice pentru România în perioada următoare din cauza iresponsabilității politicienilor români”.
”Eu voi continua în această seară cu dezvăluirile și în platoul la Curicele Statului Paralel va fi specialistul Iulian Iancu, care va explica în prima oră a emisiunii de ce am ajuns aici, cine a pus la cale acest plan de distrugere a sistemului energetic din România și îngenunchierea României din acest punct de vedere, și bineînțeles în partea a doua a emisiunii împreună cu invitații mei vom discuta și toate celelalte elemente care au apărut și care sunt soluțiile, pentru că România are nevoie mai mult ca oricând acum, dincolo de declarații politice, de lozinci și are nevoie de soluții”, a conchis Anca Alexandrescu.