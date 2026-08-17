Gabriel Oprea: "România trebuie să treacă de la reacție la prevenție". Reacție în urma numeroaselor incidente cu drone

Publicat 17 aug. 2026, 10:16 Actualizat 17 aug. 2026, 10:20 Sursă Realitatea.net

General (r) Gabriel Oprea, președinte al Uniunii Militarilor și Polițiștilor activi, în rezervă, în retragere și familiile lor “Mihai Viteazul”, fost vicepremier și ministru al Apărării, consideră că „România trebuie să treacă de la reacție la prevenție” în contextul în care tot mai multe drone din zona de conflict ajung și cad pe teritoriul României. Generalul Oprea propune și un plan de măsuri pentru o apărare aeriană și anti-dronă capabilă să protejeze România.

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