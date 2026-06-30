Ministerul Energiei a convocat Comandamentul de Urgență. Canicula crește riscul de blackout și pune presiune pe sistemul energetic

Publicat 30 iun. 2026, 08:43 Sursă realitatea.net

Ministerul Energiei a convocat Comandamentul de Urgență din cauza riscului major de blackout în România. Valul de căldură care afectează Europa pune o presiune tot mai mare asupra rețelelor de energie electrică, în contextul creșterii accelerate a consumului pentru răcire.

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