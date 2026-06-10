Proiectul AUR privind accesul liber la meciurile echipelor naționale de handbal, adoptat de Camera Deputaților

Camera Deputaților a adoptat astăzi inițiativa legislativă depusă de Alianța pentru Unirea Românilor privind modificarea Legii audiovizualului, astfel încât meciurile echipelor naționale de handbal feminin și masculin la Campionatele Mondiale și Europene să fie incluse în categoria evenimentelor de importanță majoră și să poată fi urmărite prin servicii de televiziune cu acces liber.

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