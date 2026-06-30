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Parlamentul a aprobat legi-cheie pentru PNRR. Ilie Bolojan: „Evitem penalizări uriașe”

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Scris de Ionuț Nichita Publicat: 30 iun. 2026, 17:12

Premierul interimar Ilie Bolojan a anunțat că Parlamentul a adoptat un pachet important de legi necesare pentru îndeplinirea jaloanelor asumate de România prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR).

Potrivit acestuia, noile reglementări vizează mai multe domenii esențiale, printre care digitalizarea și eficientizarea activității din cercetare, modernizarea legislației privind gestionarea apelor, îmbunătățirea administrării terenurilor agricole ale statului și accelerarea investițiilor publice, în special în sectorul construcțiilor.

Bolojan a precizat că proiectele legislative au fost pregătite de fiecare minister în parte și discutate în prealabil cu reprezentanții Comisiei Europene, care au confirmat că acestea sunt aliniate angajamentelor asumate de România.

Adoptarea acestui pachet legislativ permite evitarea unor eventuale penalizări financiare estimate la peste 2,7 miliarde de euro și contribuie la menținerea accesului României la fondurile europene din PNRR.

De asemenea, premierul interimar a subliniat că noile măsuri vor reduce blocajele administrative și vor accelera implementarea proiectelor de investiții aflate în derulare, mulțumind parlamentarilor pentru sprijinul acordat.

Sesiunea parlamentară se apropie de final, iar termenul-limită pentru implementarea jaloanelor din PNRR este 31 august.

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