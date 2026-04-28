PSD și AUR au strâns semnăturile necesare pentru moțiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan

Surse politice au declarat că deja PSD și AUR au reușit să adune peste 233 de semnături necesare pentru moțiunea de cenzură. Premierul Ilie Bolojan a acuzat opoziția de iresponsabilitate și a cerut soluții concrete de guvernare post-moțiune.

Procedura parlamentară și responsabilitatea moțiunii

În urma anunțului privind strângerea semnăturilor pentru moțiunea de cenzură, premierul Ilie Bolojan a explicat că etapele următoare sunt clare și vor urma calendarul legislativ stabilit în cele două Camere ale Parlamentului. Potrivit acestuia, citirea moțiunii va avea loc în zilele următoare, urmată de votul decisiv, subliniind că în acest moment nu mai există cale de întoarcere. Bolojan a ținut să precizeze că un astfel de demers nu reprezintă doar o simplă inițiativă votată conjunctural de diverse forțe, ci este rezultatul unei negocieri directe, comparabilă cu asumarea calității de autor al unui proiect de lege. Din acest motiv, premierul consideră că cei care au inițiat „dinamitarea” Executivului sunt datori să vină în fața cetățenilor cu o soluție concretă de guvernare, asumată pe deplin.

Viitorul PNL și relația cu tabăra social-democrată

În eventualitatea în care moțiunea de cenzură va trece de votul Parlamentului, liderul liberal a anunțat că președintele va relua negocierile pentru formarea unui nou Cabinet. Deși a confirmat că PNL va participa la aceste consultări în virtutea responsabilității politice, Ilie Bolojan a exclus categoric reluarea unei guvernări alături de PSD. Premierul a argumentat această poziție prin necesitatea de a abandona „bolile vechi” ale politicii autohtone, susținând că însănătoșirea sistemului nu se poate realiza prin repetarea acelorași greșeli și practici care au blocat dezvoltarea țării până în prezent.

Reacția la propunerea unui guvern de uniune națională

Referitor la dorința exprimată de George Simion și Călin Georgescu de a forma un guvern de uniune națională, Ilie Bolojan a manifestat un scepticism rezervat, cerându-le acestora să explice clar ce presupune un astfel de concept. În viziunea premierului, succesul unei guvernări nu constă în simpla alăturare a mai multor partide, ci în existența unui plan solid pentru România și în cooptarea unor oameni serioși, capabili să ducă reformele până la capăt în momente de dificultate. Bolojan a subliniat că orice formulă de putere trebuie să aibă la bază acordul fundamental că „apucăturile vechi” din politică nu mai au loc, dacă obiectivul real este așezarea țării pe un drum corect.

Cei de la SOS România nu au semnat moțiunea, la fel și Dorin Petrea și Ștefan Borțun, de la Grupul PACE, parlamentarul independent Raisa Enachi, foștii deptutați POT și senatorul POT Gheorghe Vela, alături de Dorin Petrea.